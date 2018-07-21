Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії

Олександр Усик та Мурат Гассієв розіграють головний приз Всесвітньої боксерської суперсерії. У суботу, 21 липня, у Москві, визначиться чемпіон у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), власник трофея Моххамеда Алі та чеку на 10 мільйонів доларів.

Скандальне місце проведення

Ім'я чемпіона світ міг отримати ще 11 травня. Саме на цей день був запланований бій у місті Джидда, що у Саудівській Аравії. Однак під час підготовки до бою Олександр Усик отримав травму, і поєдинок довелося перенести. Та окрім перенесення дати, змінили й місце проведення. Тут активно включилася російська сторона, яка захотіла, щоб бій відбувся саме у Росії. Серед можливих міст фігурувало Сочі. При тому сторона Усика заявляла, що не має наміру боксувати у Росії. Та все ж українця поставили перед фактом – бій відбудеться у Москві. Дата – 21 липня. Початок вечора боксу – о 21:00 годині.

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Та навіть коли вже було відоме місце та час проведення поєдинку, він міг і не відбутися. Організатори не забезпечили всіх необхідних умов для проведення поєдинку. Про це сам Усик заявляв, коли вже прибув до Москви. При цьому Росія пригрозила Усику судом у випадку зриву поєдинку.

Шлях до фіналу

Обидва боксери провели по два поєдинки на шляху до фіналу. При цьому Усик двічі бився на території противника. Саме тому його сторона виступала проти того, щоб і третій бій українець проводив "на виїзді". Тому і просили про нейтральну територію. Але організатори WBSS проігнорували це прохання.

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У чвертьфіналі Усик без проблем здолав німця Марко Хука у Берліні (цей бій міг відбутися у Києві, але в столиці України не знайшлося відповідного місця для проведення зустрічі). У півфіналі українець у Ризі переміг латвійця Майріса Брієдіса. Це була перемога за очками. Варто додати, що після того, як стало відомо про травму Усика, саме Брієдіс міг замінити українця у фіналі Всесвітньої боксерсбької суперсерії. Однак такої "заміни" не відбулося". При цьому Брієдіс битиметься у цей вечір у Москві. Його суперником буде Брендон Делор'є.

Мурат Гассієв же переміг поляка Кшиштофа Влодарчика та кубинця Юнієра Дортікоса.

Великий куш

Це буде бій, де переможець отримає все. Олександр Усик є чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO, Мурат Гассієв – володар поясів WBA та IBF у тій же ваговій категорії. Саме ці чемпінські титули і забере переможець поєдинку. А також звання чемпіона першій важкій вазі за версією журналу The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів. Окрім того, вже відомо, з ким може вийти в ринг переможець пари Усик – Гассієв.

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Варто зазначити, що нічиї у вирішальному турнірі WBSS не буде – на цей випадок є четвертий арбітр, який визначить переможця поєдинку Усик – Гассієв.

Про боксерів

Варто зазначити, що жоден із суперників поки не зазнав поразки на професійному рівні. Олександр Усик провів 14 поєдинків, і у всіх переміг. При цьому в 11-ти – нокаутом. Мурат Гассієв має значо більший професійний доробок – 26 поєдинків у статусі профі. З них 19 закінчилися достроково.

Єдиним негативним моментом щодо Усика може бути те, що напередодні поєдинку він звільнив свого тренера Сергія Ватаманюка. Відтак готувати його до фіналу буде катмен Расс Анбер. Сам Ватаманюк буде дещо неприємно здиваваний таким рішенням Усика.