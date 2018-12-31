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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Усик готовий стати вірянином РПЦ, але назвав умову, за якої може перейти до ПЦУ

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      Усик назвав умову, за якої може стати вірянином РПЦ або єдиної Православної церкви
      Усик назвав умову, за якої може стати вірянином РПЦ або єдиної Православної церкви / Фото з відкритих джерел

      Український боксер Олександр Усик, який є вірянином Української православної церкви Московського патріархату, заявив, що буде слідувати за своїми духовними наставниками.

      Про це боксер розповів у інтерв’ю газеті "Експрес".

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      Я перейду до єдиної Української Православної Церкви у тому випадку, якщо монахи Києво-Печерської лаври вирішать це зробити,
      – наголосив Усик.

      Окрім того, спортсмен додав, що якщо монахи вирішать перейти до Російської православної церкви, то він підтримає їх і також стане віряниноим РПЦ.

      "Поважаю вибір свої духовних наставників. Якщо вони вирішать бути з РПЦ, то я підтримаю їх вибір", – зауважив він.

      Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів, що якщо хтось з радикалів вирішить захопити Києво-Печерську лавру, то він стане на бік монахів і буде захищати святиню.

      Теги: Спорт Новини України Олександр Усик РПЦ УПЦ МП Православна церква України Новини політики Релігія
      Джерело: 24 Канал
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