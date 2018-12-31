Усик готовий стати вірянином РПЦ, але назвав умову, за якої може перейти до ПЦУ

Український боксер Олександр Усик, який є вірянином Української православної церкви Московського патріархату, заявив, що буде слідувати за своїми духовними наставниками.

Про це боксер розповів у інтерв’ю газеті "Експрес".

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Я перейду до єдиної Української Православної Церкви у тому випадку, якщо монахи Києво-Печерської лаври вирішать це зробити,

– наголосив Усик.

Окрім того, спортсмен додав, що якщо монахи вирішать перейти до Російської православної церкви, то він підтримає їх і також стане віряниноим РПЦ.

"Поважаю вибір свої духовних наставників. Якщо вони вирішать бути з РПЦ, то я підтримаю їх вибір", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів, що якщо хтось з радикалів вирішить захопити Києво-Печерську лавру, то він стане на бік монахів і буде захищати святиню.