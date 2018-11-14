Усик може провести з росіянином перший поєдинок в суперважкій вазі

Олександр Красюк, генеральний директор компанії K2 Promotions Ukraine і промоутер абсолютного чемпіона у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) озвучив подальші плани його клієнта на профі-рингу.

Представник українського боксера підтвердив, що після успішного захисту титулів проти Тоні Белью українець підніметься в суперважку вагу, а найближчі поєдинки у цьому дивізіоні визначать розстановку сил.

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Прізвища потенційних суперників вже є, але їх рано озвучувати. Є перелік людей, які можуть вийти проти Саші на ринг. У найближчі кілька місяців станеться кілька боїв, які визначать розстановку сил. Одне можу сказати: це точно буде суперважка вага. У крузервейті ми завершили всі наші справи. Хоча і там є ще одна опція – це якщо Андре Уорд до нас підніметься і захоче бою. З Повєткіним теоретично можна влаштувати бій. Але ясно, що він розглядається нами не в першу чергу,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що 11 листопада Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

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