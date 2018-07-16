Усик на коні відправився на поєдинок з Гассієвим до Москви

Чемпіон світу по версій WBO та WBC в першій вазі українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) відправився на бій до Москви проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

У своєму Instagram Олександр Усик опублікував відео, де він їхдить верхи. Підпис до відео свідчить, що українець відправився на бій до Москви.

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"Закінчено важкий та чудовий збір. Ми в дорозі. Москва зустрічай", – свідчить підпис до фото.

Нагадаємо, фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.



Переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.



Також вже відомо, з ким може вийти в ринг переможець пари Усик – Гассієв.