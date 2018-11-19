Усик піднявся на четверте місце у рейтингу авторитетного The Ring, Ломаченко і надалі перший
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії журналу The Ring.
Після перемоги над Тоні Белью, Усик обійшов казахського боксера Геннадія Головкіна і посів четверте місце.
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Лідирує у рейтингу від журналу The Ring інший український боксер – Василь Ломаченко. Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, він проведе бій проти Хосе Педраси.
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Джерело: 24 Канал
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