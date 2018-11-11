Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью
Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBC, IBF та WBO у бою проти британця Тоні Белью. Після боксерського поєдинку українець розповів, чим він планує зайнятися у майбутньому.
Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді
На питання про свої плани на майбутнє Усик відповів доволі коротко.
Хочу відпочити з сім’єю, дітьми, поправити здоров’я і тоді вже думати про майбутнє,
– заявив Усик.
Серед мрій – з'їсти велику порцію макаронів.
Читайте також: Усик – Белью: відео бою
На питання про те, чи не планує він підніматися у вищу вагову категорію і стати там абсолютним чемпіоном світу, Усик так і не дав однозначно відповіді.
"Ми люди, ми повинні ставити цілі та йти до них", – відповів боксер.
Нагадаємо, Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу, володіючи поясами за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.