Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью

Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBC, IBF та WBO у бою проти британця Тоні Белью. Після боксерського поєдинку українець розповів, чим він планує зайнятися у майбутньому.

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На питання про свої плани на майбутнє Усик відповів доволі коротко.

Хочу відпочити з сім’єю, дітьми, поправити здоров’я і тоді вже думати про майбутнє,

– заявив Усик.

Серед мрій – з'їсти велику порцію макаронів.

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На питання про те, чи не планує він підніматися у вищу вагову категорію і стати там абсолютним чемпіоном світу, Усик так і не дав однозначно відповіді.

"Ми люди, ми повинні ставити цілі та йти до них", – відповів боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу, володіючи поясами за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.