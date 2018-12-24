Усик став найкращим боксером 2018 року за версією Yahoo

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, українець Олександр Усик став найкращим боксером 2018 року за версією порталу Yahoo. У фінальному голосуванні він обійшов чемпіона світу в найлегшій вазі Наойя Інуе.

Про це свідчить інформація на сайті Yahoo Sports.

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Серед претендентів на звання найкращого боксера в цьому році були Василь Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамірес, Сауль Альварес, Кларисса Шилдс, Еррол Спенс, Теренс Кроуфорд і Майкі Гарсія.

До слова, раніше стало відомо, що Усик став найкращим боксером 2018 року ще й за версією авторитетного американського телеканалу ESPN.