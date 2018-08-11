Усик та Ломаченко очолили рейтинги найкращих боксерів планети

Українські чемпіони світу Олександр Усик та Василь Ломаченко очолили рейтинги найкращих боксерів планети своїх вагових категорій.

Список склав авторитетний портал World Boxing News.

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Ломаченко залишив позаду Хорхе Лінареса, Джервонта Девіса та Рея Бельтрана. Усик випередив трьох бійців, яких він уже перемагав. Брієдіса, Гасієва та Гловацкі. Ще один український чемпіон світу Артем Далакян посів четверте місце в рейтингу найлегшої вагової категорії. Його випереджають Шо Кімура, Моруті Мталане і Косей Танака.

Інший авторитетний портал ESPN склав список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Першу сходинку фахівці віддали Василеві Ломаченку. А Олександр Усик вперше в кар'єрі увійшов до топ-10, українець посів 8 місце. Випередивши супертяжів Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

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