Усик визнаний боксером року за версією одного з найбільш авторитетних видань світу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0,12 КО) переміг у номінації "Боксер року" за версією авторитетного американського телеканалу ESPN.

Видання зазначило, що Усик провів фантастичний рік і створив ще більше історії.

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У голосуванні Олександр випередив ще одного українця Василя Ломаченка, який у 2018 році провів два бої, а завдяки перемозі над Хосе Педрасою об’єднав титули WBA та WBO у легкій вазі, чемпіона світу у суперважкій ваговій категорії за чотирма версіями Ентоні Джошуа, одного з найбільш популярних бійців у США Майкі Гарсію та перспективного боксера напівсередньої ваги Моріса Хукера.

Нагадаємо, що українці зібрали всі нагороди видання Sports Illustrated в 2018 році. Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу в рейтингу Р4Р, Олександр Усик – боксером року, а Анатолій Ломаченко – тренером року.

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