23:48
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Усик визнаний боксером року за версією одного з найбільш авторитетних видань світу

      175 Читать новость на русском
      Олександр Усик – боксер року за версією ESPN
      Олександр Усик – боксер року за версією ESPN / K2 Promotions

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0,12 КО) переміг у номінації "Боксер року" за версією авторитетного американського телеканалу ESPN.

      Видання зазначило, що Усик провів фантастичний рік і створив ще більше історії.

      Читайте також: Усик може стати великим джерелом доходів, – Forbes

      У голосуванні Олександр випередив ще одного українця Василя Ломаченка, який у 2018 році провів два бої, а завдяки перемозі над Хосе Педрасою об’єднав титули WBA та WBO у легкій вазі, чемпіона світу у суперважкій ваговій категорії за чотирма версіями Ентоні Джошуа, одного з найбільш популярних бійців у США Майкі Гарсію та перспективного боксера напівсередньої ваги Моріса Хукера.

      Нагадаємо, що українці зібрали всі нагороди видання Sports Illustrated в 2018 році. Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу в рейтингу Р4Р, Олександр Усик – боксером року, а Анатолій Ломаченко – тренером року.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Ярмоленко наздогнав Шеву і Вороніна
       11 жовтня 2014 , 21:38
      Російський коментатор: "Дніпро" у фіналі - це найкращий привіт всяким Новоросіям
       15 травня 2015 , 12:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук