Усик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що має намір завершити боксерську кар'єру через 7 років.

Про це спортсмен розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Зокрема, він зауважив, що йому подобається займатися боксом, і він піде зі спорту лише тоді, коли перестане відчувати захоплення від нього.

Найближча перспектива – це 7 років. Побоксувати ще треба, позайматися, порадіти. Ще низка питань є, які треба закрити. Мені подобається це. Якщо я не боксую якийсь час, мені стає важко, мені чогось не вистачає. Мені це потрібно. Коли у мене не буде цього відчуття, що мене це несе, "пре", як тільки я відчую що немає куражу, тоді все,

– сказав Усик.

Нагадаємо, вночі проти 22 липня у Москві Усик здобув перемогу у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, поборовши росіянина Марата Гассієва.



Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.



Коментуючи ажіотаж довкола ймовірного присвоєння Усику звання Героя України, сам боксер заявив, що не потребує нагород від держави.