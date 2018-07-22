Усик зізнався, кому присвячує перемогу над Гассієвим

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF українець Олександр Усик присвятив історичну перемогу над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії своїм батькам, тренерам та тим, хто долучився до його тріумфу.

Про це повідомляє iSport.

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"Цю перемогу я хотів би присвятити батькам. Мого батька, на жаль, уже немає, але мені здається він все одно бачить, що відбувається. Він був тією людиною, яка підштовхнула мене до занять боксом. Він говорив, що мені потрібно йти займатися боксом і що у мене вийде. Він був першим, хто в мене повірив", – наголосив боксер.

За словами спортсмена, другим батьком він вважає свого першого тренера Сергія Лапіна, який навчив його "крокувати, бити, боксувати і любити цей вид спорту".

"Ще один батько – Олександр Данильченко. Це президент мого клубу, в якому я починав заняття боксом. Який допомагав, відправляв на змагання і говорив правильні речі. Він мені говорив, що "якщо ти будеш працювати – у тебе все вийде", – додав Усик.

Також боксер розповів, що вже у збірній України у нього з'явився ще один батько – Анатолій Миколайович Ломаченко, під керівництвом якого він виграв чемпіонат Європи, світу, Олімпійські ігри.

До цього турніру багато людей брало участь в моїй підготовці. Їх не видно, тому що вони залишаються за рингом. Вони дуже багато роблять. Вони молодці, ми молодці, що це зробили. Слава Богу, що у нас все вийшло. Я хочу присвятити цю перемогу їм усім,

– наголосив Усик.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.