Усику та Белью провели кумедну дуель поглядів: відео
У Манчестері (Англія) розпочалися офіційні передматчеві заходи напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Усиком (15-0, 11 КО) та Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).
Так, Олександр Усик та Тоні Белью влаштували традиційну дуель поглядів перед поєдинком.
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Ні Усик, ні Белью не стали першим відводити погляд один від одного. За пропозицією нашого боксера вони повернулись до камер одночасно, на "раз-два-три".
Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.
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Джерело: 24 Канал
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