Усику та Белью провели кумедну дуель поглядів: відео

У Манчестері (Англія) розпочалися офіційні передматчеві заходи напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Усиком (15-0, 11 КО) та Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

Так, Олександр Усик та Тоні Белью влаштували традиційну дуель поглядів перед поєдинком.

Читайте також: Sky Sports зняли документальний фільм про Усика перед боєм з Белью: відео

Ні Усик, ні Белью не стали першим відводити погляд один від одного. За пропозицією нашого боксера вони повернулись до камер одночасно, на "раз-два-три".

Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24