Усім в укриття: по всій території України оголосили повітряну тривогу
Вночі 5 травня по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожих обстрілів в майже усіх містах почали лунати сирени.
Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично не можна. Адже ракети окупантів подекуди потрапляють навіть у житлові будинки. Через ворожі обстріли вже загинули багато мирних жителів, зокрема дітей.
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Де оголосили повітряну тривогу
Приблизно о 3:30 в більшості українських міст почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Вінницькій області;
- Волинській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Івано-Франківській області;
- Кіровоградській області;
- Луганській області;
- Львівській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Харківській області;
- Хмельницькій області;
- Черкаській області;
- Чернівецькій області;
- Чернігівській області.
Зауважте, що на Луганщині тривога триває безперервно з 4 квітня. Наразі сирени не лунають лише на Херсонщині.
Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Якщо є така можливість, слід повідомити про сирени своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм спуститися. В укриття варто взяти мобільний телефон, аби слідкувати за оновленнями місцевих адміністрацій.Зверніть увагу! Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не можна поширювати адреси місць "прильотів" під час повітряної тривоги. Це лише коригує вогонь окупантів.
Коротко про обстріл українських міст 4 травня
- Перша повітряна тривога 4 травня розпочалася в більшості областей України приблизно о 20:00. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів – в українських регіонах інтенсивно працювали системи ППО.
- Зокрема, вибухи пролунали в центрі Дніпра та в Черкасах. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що один "приліт" таки був. Окупанти запустили по місту 2 ракети, але одну з них знищили в повітрі.
- В Укрзалізниці розповіли, що ворожа ракета знищила у Дніпрі їхній об'єкт інфраструктури. Тому в регіоні тимчасово зупинився рух потягів.
- Ще одну ракету українські захисники збили в селі Требухів, що на Київщині. Її уламки приземлилися на поле.
- Приблизно 22:30 в Кропивницькому теж почули вибухи. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що загарбники поцілили в інфраструктурний об'єкт за межами міста.
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