Усім в укриття: по всій території України оголосили повітряну тривогу

Вночі 5 травня по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожих обстрілів в майже усіх містах почали лунати сирени.

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично не можна. Адже ракети окупантів подекуди потрапляють навіть у житлові будинки. Через ворожі обстріли вже загинули багато мирних жителів, зокрема дітей.

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Де оголосили повітряну тривогу

Приблизно о 3:30 в більшості українських міст почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Вінницькій області;

Волинській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Івано-Франківській області;

Кіровоградській області;

Луганській області;

Львівській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Черкаській області;

Чернівецькій області;

Чернігівській області.

Зауважте, що на Луганщині тривога триває безперервно з 4 квітня. Наразі сирени не лунають лише на Херсонщині.

Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Якщо є така можливість, слід повідомити про сирени своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм спуститися. В укриття варто взяти мобільний телефон, аби слідкувати за оновленнями місцевих адміністрацій.

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Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не можна поширювати адреси місць "прильотів" під час повітряної тривоги. Це лише коригує вогонь окупантів.