Усім в укриття: по всій території України оголосили повітряну тривогу

5 травня 2022 , 03:34
Читать новость на русском

Вночі 5 травня по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожих обстрілів в майже усіх містах почали лунати сирени.

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично не можна. Адже ракети окупантів подекуди потрапляють навіть у житлові будинки. Через ворожі обстріли вже загинули багато мирних жителів, зокрема дітей.

Зауважте Майже 40 "прильотів": Сумщину масовано обстріляли з мінометів

Де оголосили повітряну тривогу

Приблизно о 3:30 в більшості українських міст почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Волинській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Запорізькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Луганській області;
  • Львівській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Рівненській області;
  • Сумській області;
  • Тернопільській області;
  • Харківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області;
  • Чернівецькій області;
  • Чернігівській області.

Зауважте, що на Луганщині тривога триває безперервно з 4 квітня. Наразі сирени не лунають лише на Херсонщині.

Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Якщо є така можливість, слід повідомити про сирени своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм спуститися. В укриття варто взяти мобільний телефон, аби слідкувати за оновленнями місцевих адміністрацій.

Зверніть увагу! Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не можна поширювати адреси місць "прильотів" під час повітряної тривоги. Це лише коригує вогонь окупантів.

Коротко про обстріл українських міст 4 травня

Варто подивитися – Арестович розповів, чому спрацьовує повітряна тривога по всій країні

 

Автор: Ольга Котів