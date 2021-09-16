Услід за Щастям: бойовики обстріляли селище Тарамчук
Джерело:фейсбук Євгена Капліна
Проросійські найманці 16 вересня обстріляли селище Тарамчук Донецької області. Внаслідок дій окупантів пошкоджені житлові будинки і лінії електропередач.
Бойовики провели обстріли близько 6:30. Про це у фейсбуці повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.
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Окупанти обстріляли Тарамчук
Російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння селище Тарамчук поблизу Мар'їнки. Територія населеного пункту перебуває під контролем Збройних сил України.
Унаслідок цього постраждали будинки цивільних мешканців. Зокрема й житло соціального працівника гуманітарної місії "Проліска". Через обстріли пошкоджено й трансформаторну підстанцію, опори та лінії електропередач.
Окупанти обстріляли селище Тарамчук / Фото з фейсбука Євгена Капліна
Наразі вся територія селища повністю знеструмлена. Водночас о 9:20 окупанти знову відновили свої дії.Зверніть увагу! За словами Євгена Капліна, востаннє Тарамчук проросійські бойовики обстріляли з артилерії 13 липня 2021 року.
Щоб ремонтні бригади змогли приїхати та відновили електроенергію, необхідно мати двосторонні письмові гарантії припинення вогню. Однак у липні 2021 року цей процес затягнувся на понад місяць. Протягом всього цього часу електроенергії в населеному пункті не було.
Селище Тарамчук залишається знеструмленим / Фото з фейсбуку Євгена Капліна
Ситуація на окупованих територіях: останні новини
- Проросійські найманці 16 вересня, вперше з 2016 року, обстріляли місто Щастя Луганської області. Бойвики поцілили в будівлі місцевого гуртожитку та відділу Державної прикордонної служби.
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Текст публікації Євгена Капліна
Сьогодні близько 6:30 ранку з важкого озброєння було обстріляне контрольоване Збройними силами України селище Тарамчук під Мар'їнкою (Вугледарська ОТГ). Унаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів, зокрема будинок соціального працівника гуманітарної місії "Проліска", а також пошкоджені трансформаторна підстанція, опори і лінії електропередач. Населений пункт повністю знеструмлений. О 9:20 обстріл поновився.
Попереднього разу селище обстріляли з артилерії 13 липня 2021 року, до цього воно не потрапляло під обстріли з важкого озброєння с 2016 року. Для виїзду ремонтних бригад і відновлення електроенергії необхідні двосторонні гарантії припинення вогню. Отримання таких гарантій з боку непідконтрольної уряду території минулого разу затягнулося більше ніж на місяць. Весь цей час селище залишалося знеструмленим.
Інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється у зв'язку з обстрілом населеного пункту, який продовжується.