Услід за Яною Дугарь: Юлія Кузьменко заявила про переслідування
Джерело:фейсбук Юлії Кузьменко
Лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко розповіла, що за нею стежать. Щоб вберегти себе, вона розповіла що здорова, а її автомобіль повністю справний.
Юлія Кузьменко переконує, що за нею стежать. Вона це почала помічати після того, як Яна Дугарь поширила допис, де розповіла, що в її будинок хтось навіть намагався проникнути.
Важливо Немає думок про самогубство, – Дугарь підозрює, що за нею стежать
Кузьменко надзвичайно обережна
Лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко заявила, що у неї немає думок про самогубство, що може підтвердити психіатрична експертиза. Також вона перевірила свій автомобіль на СТО. Окрім того, вона каже, що проблем зі здоров'ям у неї взагалі немає.
Також Кузьменко додала, що вона обережний водій. Насамкінець волонтерка попередила, якщо вона зізнаватиметься у вбивстві Шеремета, то це означатиме крик про допомогу.Зверніть увагу! Кузьменко, як і Дугарь, зробила заяву про те, що не має суїцидальних думок. Імовірно, причиною цього є смерть голови Білоруського будинку Віталія Шишова, якого знайшли повішеним 3 серпня 2021 року у Святошинському лісопарку.
Повний текст публікації Юлії Кузьменко
Прошу розголосу і перепосту, це важливо для нашої безпеки!
Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують.
Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі й за автомобілями, які їздять поряд зі мною.
У зв‘язку зі своїми спостереженнями роблю офіційну заяву:
1. Я не маю суїцидальних настроїв від слова «взагалі». Як і близькі мені люди. Відсутність подібних намірів, як і стабільний стан моєї психіки, підтверджено психіатричною експертизою під час мого перебування в ІТТ.
2. Моя машина знаходиться в ідеальному стані, що підтверджено перевіркою на СТО, яку було проведено днями.
3. Я дуже обережний водій, який має схильність перестраховуватися перед кожним маневром. У випадках, коли я щось не розумію - зупиняю машину поряд з патрульною поліцією і йду до них.
4. Не маю проблем зі здоров‘ям.
5. У випадку якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу.
Справа Павла Шеремета: головне
- 20 липня 2016 року в Києві підірвали авто білоруського журналіста Павла Шеремета.
- Слідство розглядає два мотиви вбивства: припинити професійну діяльність журналіста або дестабілізувати ситуації в Україні.
- У грудні 2019 року в СБУ повідомили, що затримали 5 підозрюваних у вбивстві білоруського журналіста – подружжя ветеранів АТО Інну та Владислава Грищенків, волонтерку Яну Дугарь, музиканта Андрія Антоненка та лікарку Юлію Кузьменко.
- Зараз Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Кузьменко під нічним, а Дугарь під особистим зобов'язанням.