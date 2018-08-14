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Усміхнена Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з дітьми після новин про психічні розлади: фото

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Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / BackGrid

В США папараці сфотографували голлівудську кіноактрису Анджеліну Джолі, яка виходила з супермаркету в компанії трьох дітей – 13-річної Захари і 10-річних близнюків Нокса і Вів'єн.

Напередодні деякі західні ЗМІ повідомляли про екстрену госпіталізацію Джолі з психічним розладом. Переживаючи судову тяганину з екс-чоловіком Бредом Піттом, Анджеліна Джолі схудла до 44 кг при зрості 170 см.

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Відомо, що актрису зобов'язали повернутися у Лос-Анджелес разом з дітьми, поки не буде вирішено справу про опіку. Очікується, що слухання відбудеться найближчого тижня.

Анджеліна Джолі з дітьми

Анджеліна Джолі з дітьми

Нагадаємо, що акторська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення ще в 2016 році. Вони досі вирішують судові питання, зокрема, колишнє подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса.

Напередодні Джолі заявила, що її екс-коханий не виплачує аліментів на дітей. Таким чином Анджеліна Джолі прагне не тільки привернути увагу соціуму, але й згодом використати це у суді. Такі звинувачення вже спростували представники Бреда Пітта, заявивши, що голлівудська зірка маніпулює цим питанням у ЗМІ.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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