Усміхнена Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з дітьми після новин про психічні розлади: фото

В США папараці сфотографували голлівудську кіноактрису Анджеліну Джолі, яка виходила з супермаркету в компанії трьох дітей – 13-річної Захари і 10-річних близнюків Нокса і Вів'єн.

Напередодні деякі західні ЗМІ повідомляли про екстрену госпіталізацію Джолі з психічним розладом. Переживаючи судову тяганину з екс-чоловіком Бредом Піттом, Анджеліна Джолі схудла до 44 кг при зрості 170 см.

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Відомо, що актрису зобов'язали повернутися у Лос-Анджелес разом з дітьми, поки не буде вирішено справу про опіку. Очікується, що слухання відбудеться найближчого тижня.

Нагадаємо, що акторська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення ще в 2016 році. Вони досі вирішують судові питання, зокрема, колишнє подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса.



Напередодні Джолі заявила, що її екс-коханий не виплачує аліментів на дітей. Таким чином Анджеліна Джолі прагне не тільки привернути увагу соціуму, але й згодом використати це у суді. Такі звинувачення вже спростували представники Бреда Пітта, заявивши, що голлівудська зірка маніпулює цим питанням у ЗМІ.