Два найголовніших храми найстарішого монастиря Києва нарешті націоналізувала держава. Це означає, що більше Паша "Мерседес" та інші попи Московського патріархату не проводитимуть богослужіння в церквах святині.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що від 1 січня 2023 року священнослужителі УПЦ МП не мають права заходити на територію Успенського і Трапезного соборів Києво-Печерської лаври. Водночас у четвер, 5 січня, міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що храми стали державними.

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Намісник Києво-Печерської лаври не був присутній під час ухвалення цього рішення

За словами Ткаченка, над питанням приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви працювала ціла комісія від 2 січня. У її склад увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ та Мінкультури.

Комісія займалася інвентаризацією майна. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу,

– написав Ткаченко.

Окрім того, він зазначив, що українська святиня має служити всьому українському народові. А після за закінчення роботи комісії був підписаний відповідний Акт про повернення будівель храмів державі зі сторони УПЦ.

Це рішення ухвалили, попри те, що митрополит Лаври – Паша "Мерседес" – не був присутній на останньому засіданні комісії. Власне, він не підписав документ, однак це не стало є перешкодою для повернення державного майна.