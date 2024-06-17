"Цей рік буде непростим": президент Латвії назвав визначальні фактори успіху України

Латвійський лідер переконаний, що "допомагати Україні значить допомагати собі". Едгарс Рінкевичс розповів, від чого залежатиме перемога нашої країни.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Путін не зупиниться, допоки не досягне своїх цілей, озвучених у вигляді "мирного плану" напередодні Глобального Саміту. Про це політик сказав у коментарі журналістам, передає кореспондентка 24 Каналу Ірина Узлова.

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Хто головні миротворці

За словами Рінкевичса, на Заході є розуміння того, що зараз головними миротворцями, тими, хто наближає досягнення миру, є Сили оборони України. "Тому ми маємо підтримувати українське військо", – наголосив латвійський президент.

Він зазначив, що пропозиції Путіна щодо віддачі Україною частини своєї території, відмова від натівського курсу не мають жодного сенсу.

Сьогодні ми маємо конференцію на підтримку української позиції, на підтримку початку певного політичного процесу. Ми, справді, хочемо розпочати реалістичний політичний процес дискусії,

– заявив Рінкевичс.

Також політик не вважає, що Глобальний саміт принесе Україні зміни на глобальній сцені, однак він залучить якомога більше сторін до її формули миру. Лідер Латвії нагадав, що країни, яких не було на саміті, мають змогу долучитися до спільного комюніке пізніше.

"2024 рік буде непростим"

Президент Латвії впевнений, що 2024 рік буде непростим. На його думку, багато чого буде залежати від успіху українських військ на полі бою, від виборів у США.

Я вірю, що новий склад Європарламенту буде і надалі підтримувати Україну на тому ж рівні. Я думаю, що цей саміт – це перший крок до політичних методів. Можливо, в майбутньому, хто знає, ми змінимо і позицію деяких країн Глобального півдня та об'єднаємо ще більше держав,

– сказав Рінкевичс.

Наостанок політик підкреслив, що допомагати Україні означає для цивілізованого світу допомагати собі.

Нагадаємо, що 16 червня відбувся завершальний, другий день Саміту миру у Швейцарії, за підсумками якого 78 країн долучилися до спільної декларації.