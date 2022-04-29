Успіхи Росії на Донбасі обмежені, та й ті досягнуті ціною значних втрат, – британська розвідка

Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку. Мета окупантів залишається та саме – взяти повний контроль над Донеччиною та Луганщиною.

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Особливо важкі бої в районі Лисичанська та Сєвєродонецька

Особливо важкі бої відбуваються в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, що в Луганській області. Росіяни також пробують просунутись на південь від Ізюма до Слов'янська.

У Міноборони Британії кажуть: українська армія чинить потужний опір. Отож російські територіальні завоювання – дуже обмежені, а от втрати сил загарбника – значні.

Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилась.

На Слобожанському напрямку вороги намагаються утримати позиції поблизу Харкова, а також обстрілюють підрозділи ЗСУ.

На Ізюмському напрямку росіяни не проводили наступальних дій, проте активно проводили розвідку.

На Донецькому та Таврійському напрямках вороги здійснювали вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення.

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