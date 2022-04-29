Успіхи Росії на Донбасі обмежені, та й ті досягнуті ціною значних втрат, – британська розвідка
Джерело:твітер Міноборони Великої Британії
Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.
Таку інформацію оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку. Мета окупантів залишається та саме – взяти повний контроль над Донеччиною та Луганщиною.
Актуально У Києві рятувальники завершили роботи у будинку, в який влучила ракета: який стан постраждалих
Особливо важкі бої в районі Лисичанська та Сєвєродонецька
Особливо важкі бої відбуваються в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, що в Луганській області. Росіяни також пробують просунутись на південь від Ізюма до Слов'янська.
У Міноборони Британії кажуть: українська армія чинить потужний опір. Отож російські територіальні завоювання – дуже обмежені, а от втрати сил загарбника – значні.Зверніть увагу! Раніше підтвердив запеклі бої на Луганщині і голова ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що важке протистояння в районі Світличного та Оріхового. Населені пункти області лише за ніч 29 квітня обстріляли 10 разів.
Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилась.
- На Слобожанському напрямку вороги намагаються утримати позиції поблизу Харкова, а також обстрілюють підрозділи ЗСУ.
- На Ізюмському напрямку росіяни не проводили наступальних дій, проте активно проводили розвідку.
- На Донецькому та Таврійському напрямках вороги здійснювали вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення.
Кіборг Костенко назвав найреалістичніший сценарій на найближчий час: у відео