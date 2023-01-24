Успіхи закінчилися, – Жданов про наступ росіян на Запоріжжі

Після зміни командуючого Сєргєя Суровікіна на Валєрія Герасимова, спостерігається пожвавлення регулярних армійських частин Росії в Україні. Вони намагаються просуватися на Запоріжжі, але успіхів не мають.

Про це в авторському влозі на своєму каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. На його думку, російські військові намагаються вигадати якісь успіхи на фоні відносно успішних дій ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

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"На Запоріжжі також успіхів немає. В коментарях писали, що росіяни на Запоріжжі просунулися на 7 – 8 кілометрів та зайняли 7 населених пунктів. Але там немає стільки населених пунктів", – розповів Жданов.

За словами військового експерта, українська армія, фактично, встановила статус-кво, який був до початку спроб наступу на Запорізькому напрямку. Атаки росіян були більше схожі на розвідку боєм. Всі їхні спроби були зупинені, агресори зазнали значних втрат й більше не відновлювали наступ.

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Герасимов хоче переплюнути Пригожина

На думку Жданова, наразі всі дії російської армії зводяться до того, що військовому командуванню треба показати успіх співставний тому, який мала ПВК "Вагнера" в районі Соледара та Бахмута під час командування Пригожина та Суровікіна.

Наразі регулярні частини прийшли і всі успіхи закінчилися. Вони намагаються спалити залишки сил ПВК "Вагнера", а інших успіхів поки що немає,

– повідомив експерт.

За даними Жданова, в районі Вугледару формують ПВК "Патріот", у тому числі частково із громадян Білорусі. Але успіхами це об'єднання поки що не відмітилося.

Наступ російської армії на Запоріжжі