Армія Росії тримається на ланцюжках постачання, ЗСУ їх перерізають, – Ступак

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що невдовзі окупанти попрощаються зі Сватовим та Кремінною. Процес деокупації території України не зупиняється ні на мить.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Збройні Сили України досягають відчутних успіхів на фронті.

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Колишній співробітник СБУ наголосив, що українські військові не припиняють боротьбу за українську територію. Зокрема, активні бойові дії ведуться на Кінбурнській косі.

Також перерізаються логістичні ланцюжки росіян. А саме логістичні ланцюжки – це те, на чому тримається російська армія. Наші війська перерізають їх під корінь,

– сказав Ступак.

ЗСУ руйнують логістику росіян

Він зазначив, що якщо у російських загарбників порушуються схеми постачання, то вони опиняються у вкрай сумному становищі. Адже тоді росіяни залишаються без:

їжі,

води,

палива,

запасних частин,

боєкомплекту,

медикаментів.

За словами експерта Українського інституту майбутнього, саме така доля може спіткати окупантів у Запорізькій області.

"Те російське угруповання, яке сидить в Енергодарі, буде забезпечуватися за залишковим принципом. Що буде доїжджати до Енергодара, те й будуть отримувати", – додав Ступак.

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Важливі успіхи ЗСУ на фронті

Ексспівробітник СБУ нагадав, що за останні кілька місяців українська армія здобула кілька великих перемог.

Зокрема, восени ЗСУ звільнили майже всю Харківську область. За словами ексспівробітника СБУ, наступ українських захисників на цьому напрямку відбувався на тлі успішної інформаційної операції України, у якій брав участь особисто Володимир Зеленський.

Президент України "віддав наказ" звільнити Херсон. Росіяни повелися, познімали з інших напрямків, зокрема з Харківського, багато техніки та людей та перекинули їх на Південь. Це дозволило обіграти окупантів,

– сказав Ступак.

Він додав, що великою подією також стало звільнення Херсона. За словами експерта Українського інституту майбутнього, наразі не можна розповідати подробиці звільнення міста. Усі деталі стануть відомі після завершення війни з Росією.

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