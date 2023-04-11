Як і з крейсером "Москва": Резніков анонсував сюрприз для окупантів у морі

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ставлять на місце "потужний" Чорноморський флот Росії, скеровуючи ворожі кораблі в тому "одному напрямку", в якому їм слід рухатись постійно. Разом з тим глава МО Резніков натякнув, що невдовзі окупанти вкотре довідаються, на що спроможні ЗСУ.

У понеділок, 10 квітня, глава Міністерства оборони України Олексій Резніков та виконувач обов'язків очільника оборонного відомства Данії Троелса Лунд Поульсена дали спільний брифінг. Транслював його ютуб-канал Ukraine Media Center Odesa – інформує 24 Канал.

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Окупантам треба готуватися, але вони не знають як

Власне, під час спілкування з пресою Резніков згадав про події квітня 2022 року, коли на дно пішов флагман Чорноморського флоту Росії – або ж крейсер "Москва". Важливо, що досі ворог, ймовірно, не знає всіх нюансів затоплення корабля-носія ракет. Тому Україна цілком може зробити новий "сюрприз" для російських кораблів.

Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це (затоплення крейсера "Москва" – 24 Канал) відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити,

– зазначив глава МО.

Однак він водночас натякнув, що Збройні Сили України чекають слушного моменту, "аби повторити цю історію".

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