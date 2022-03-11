Основу ядерної установки в Харкові не зачепили обстріли: але якщо це станеться – будуть проблеми

Основна частина установки "Джерело нейтронів" поки що не зачеплена обстрілами. Якщо з якоїсь причини відбудеться фізичне руйнування цієї установки, то це призведе до великих проблем для довкілля.

Гендиректор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний Інститут" Микола Шульга зазначив, що з російської сторони на територію центру потрапили вже кілька снарядів.

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Основу ядерної установки поки не зачепили обстріли

І дякувати Богу, що основна частина установки не зачеплена,

– наголосив Шульга.

Він пояснив, що в робочому стані установка не представляє жодної небезпеки. Але якщо з якоїсь причини відбудеться фізичне руйнування цієї установки, то можливий вихід назовні палива, радіоактивних елементів. Це буде великою проблемою для навколишнього середовища.

"Зона радіоактивного зараження у цьому випадку може бути така, що підвищиться радіаційна ситуація на місці, і далі якщо це піде назовні — це радіоактивне зараження місцевості", – додав Шульга. Він зазначив, що роблять все, аби цього не трапилося.

Установку поки що заглушили

Гендиректор центру також розповів, що інститут має такий самий статус, як і атомні станції в Україні – ядерного агента. На території центру створюється фізична установка – джерело нейтронів, який працює в режимі підкритичної збірки, є прискорювачем електронів. У 2021 році відбувся фізичний пуск установки.

Це означає, що до установки завантажили ядерне паливо (37 твелів) й ведеться подальша робота, щоб вивести установку на необхідні параметри.

Установка на даний час заглушена. Жодної небезпеки вона не представляє,

– запевнив Шульга.

Поблизу установки весь час перебувають чергові, які стежать за питаннями безпеки, контролю, що відбувається.

Крім того, зауважив Шульга, з цих твелів неможливо зробити ядерну зброю: "Щобільше, фейки, які пройшли останнім часом, що у нашому інституті ведуться роботи зі створення ядерної зброї – це абсолютна неправда".

Усе, що в інституті проводиться, це проводиться зі сторони МАГАТЕ, яке не має жодних зауважень.

Нагадаємо, що 6 березня окупанти обстріляли з "Градів" Харківський фізико-технічний інститут, де розташована ядерна установка "Джерело нейтронів". В її активній зоні завантажені 37 паливних ядерних елементів.

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