Уся Україна була червона: злітав МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка"
Росіяни знову активізувалися, внаслідок чого по всій території країни пролунала тривога. Людей закликають спускатися в укриття в таких випадках.
Власне, близько 09:45 у неділю, 12 травня, люди чули сирени у всіх областях України (відбої – близько 10:15). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе, що відомо про повітряну небезпеку.
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Почали лунати відбої у різних областях нашої держави. Моніторингові канали пишуть, що, окрім ракетної небезпеки, фіксують дуже високу активність розвідувальних дронів на Харківщині. Також на Сумщині є декілька розвідувальних безпілотників. Водночас літають розвідники неподалік Дніпра, на околицях Запоріжжя, в районі Миколаївщини й Кривого Рогу. Важливо, що і на Херсонщині їх багато. Повітряні сили попереджають: по всій Україні – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що є носієм ракет типу "Кинджал". Сирени чули в столиці та на території: Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.
Почали лунати відбої у різних областях нашої держави.
Моніторингові канали пишуть, що, окрім ракетної небезпеки, фіксують дуже високу активність розвідувальних дронів на Харківщині. Також на Сумщині є декілька розвідувальних безпілотників.
Водночас літають розвідники неподалік Дніпра, на околицях Запоріжжя, в районі Миколаївщини й Кривого Рогу. Важливо, що і на Херсонщині їх багато.
Повітряні сили попереджають: по всій Україні – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що є носієм ракет типу "Кинджал".
Сирени чули в столиці та на території:
Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.