Уся Україна була червона: злітав МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка"

12 травня 2024, 09:48
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Росіяни знову активізувалися, внаслідок чого по всій території країни пролунала тривога. Людей закликають спускатися в укриття в таких випадках.

Власне, близько 09:45 у неділю, 12 травня, люди чули сирени у всіх областях України (відбої – близько 10:15). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе, що відомо про повітряну небезпеку.

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10:15, 12 травня

Почали лунати відбої у різних областях нашої держави.

09:53, 12 травня

Моніторингові канали пишуть, що, окрім ракетної небезпеки, фіксують дуже високу активність розвідувальних дронів на Харківщині. Також на Сумщині є декілька розвідувальних безпілотників.

Водночас літають розвідники неподалік Дніпра, на околицях Запоріжжя, в районі Миколаївщини й Кривого Рогу. Важливо, що і на Херсонщині їх багато.

09:47, 12 травня

Повітряні сили попереджають: по всій Україні – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що є носієм ракет типу "Кинджал".

09:45, 12 травня

Сирени чули в столиці та на території:

  • Київської;
  • Вінницької;
  • Волинської;
  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Житомирської;
  • Закарпатської;
  • Запорізької;
  • Івано-Франківської;
  • Кіровоградської;
  • Львівської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Полтавської
  • Рівненської;
  • Сумської;
  • Тернопільської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Хмельницької;
  • Черкаської;
  • Чернівецької;
  • Чернігівської областей.

Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак