Уся Україна була червона: злітав МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка"

Росіяни знову активізувалися, внаслідок чого по всій території країни пролунала тривога. Людей закликають спускатися в укриття в таких випадках.

Власне, близько 09:45 у неділю, 12 травня, люди чули сирени у всіх областях України (відбої – близько 10:15). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе, що відомо про повітряну небезпеку.

Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі