Уся Україна червона на Різдво: злетів МіГ росіян

25 грудня 2023, 10:34
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Попри різдвяні свята, російські окупанти не дають спокою українцям. Важливо не ігнорувати загрозу з неба, оскільки ворог підступний та націлений на знищення нашої держави.

У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу, зокрема дізнавайтесь, що стало причиною ввімкнення сирен.

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10:33, 25 грудня

Причина тривоги

У Повітряних силах констатували, що існує ракетна небезпека, оскільки злетів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Власне, він є носієм ракет типу "Кинджал".

10:30, 25 грудня

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, а саме на території:

  • Одеської;
  • Дніпропетровської;
  • Чернігівської;
  • Харківської;
  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Херсонської;
  • Київської;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Донецької;
  • Вінницької;
  • Миколаївської;
  • Кіровоградської;
  • Сумської;
  • Львівської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Чернівецької областей та у місті Києві.


Уся Україна червона вранці на Різдво / Карта повітряних тривог станом на 10:34, 25 грудня

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак