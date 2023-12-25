Уся Україна червона на Різдво: злетів МіГ росіян
Попри різдвяні свята, російські окупанти не дають спокою українцям. Важливо не ігнорувати загрозу з неба, оскільки ворог підступний та націлений на знищення нашої держави.
У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу, зокрема дізнавайтесь, що стало причиною ввімкнення сирен.
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У Повітряних силах констатували, що існує ракетна небезпека, оскільки злетів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Власне, він є носієм ракет типу "Кинджал". Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, а саме на території:
Причина тривоги
Уся Україна червона вранці на Різдво / Карта повітряних тривог станом на 10:34, 25 грудня
У Повітряних силах констатували, що існує ракетна небезпека, оскільки злетів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Власне, він є носієм ракет типу "Кинджал".
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, а саме на території: