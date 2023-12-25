Уся Україна червона на Різдво: злетів МіГ росіян

Попри різдвяні свята, російські окупанти не дають спокою українцям. Важливо не ігнорувати загрозу з неба, оскільки ворог підступний та націлений на знищення нашої держави.

У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу, зокрема дізнавайтесь, що стало причиною ввімкнення сирен.

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