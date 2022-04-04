Усю Україну перетворити в Бучу і гори трупів, – Піонтковський про плани Путіна

Місто Буча стало одним з міст, які сильно постраждали від звірств російських солдатів. Попри те, що українським військовим вдалося зачистити Київщину від окупантів, Путін досі хоче захопити та знищити всю Україну.

Ба більше, перетворити усю державу на Бучу чи Ірпінь. Про плани кремлівського диктатора розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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Путін хоче перетворити Україну в Бучу, Ірпінь, концтабір. Такі ж гори трупів. Потім якогось небуть умовного маленького Мураєва посадити в Києві гетьманом,

– зазначив публіцист.

Усе інше окупанти розтягнуть по "новоросіях", величезний шмат подарують Орбану – прем'єру Угорщини як союзнику. А полякам посилено "впихуватимуть" Галичину, вважає Піонтковський.

"Планів у Кремля хоч греблю гати. Вони з величезним ентузіазмом їх обговорюють. Але все це знадобиться на маріупольському процесі", – зазначив він.

Уроки Бучі для Заходу: дивіться інтерв'ю з Піонтковським повністю