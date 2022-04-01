Утік – посидь за ґратами: Раді пропонують карати за незаконний перетин кордону під час війни

1 квітня 2022 , 12:23
Читать новость на русском

Джерело:

Верховна Рада

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити відповідвальність за незаконний перетин кордону під час війни. Автори документа ініціюють для порушників позбавлення волі до 15 років.

Зміни можуть внести у статтю 332 Кримінального кодексу України. Ініціаторами документа є Петро Павловський, Марія Мезенцева, Валерій Зуб, Микола Кириченко та Дмитро Микиша.

До теми На Одещині "тероборонці" намагалися переправити через кордон "волонтерів"

Які зміни пропонує законопроєкт:

  • виїзд з країни під час воєнного стану або особливого періоду поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 5 років;
  • ті самі дії, які вчиняють військовозобов'язані, резервісти, особи, які підлягають мобілізації, нардепи представники органів влади, працівники правоохоронних органів, судді та прокурори каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без;
  • за повторні порушення або вчинені групою осіб пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без;
  • якщо незаконний перетин пов'язаний з насильством або застосуванням зброї – то за це від 10 до 15 років колонії з конфіскацією майна або без.

Зазначимо, що нещодавно прикордонники поділись кумедними історіями, як чоловіки намагаються уникнути мобілізацію і пробують "прорватись" через кордон. Серед найоригінальніших: чоловік, який вдавав хворого іноземця, винахідник, який сховався у бейбі-боксі, а також комісований через "важкі пологи".

Зеленський "нагородив" зрадників України: дивіться у відео

 

Автор: Ірина Пундор