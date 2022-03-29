Утримання сіл та контратака на окремих напрямках: як відбувається оборона Києва

Російські окупаційні війська і далі намагаються оточити Київ. Але їм це не вдається. Натомість українські захисники вдало проводять операцію зі звільнення навколишній населених пунктів.

Захисник столиці покращили своє оперативне положення та утримання зовнішнього рубежу оборони. Попри бойові дії, вони і далі утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка, шо на захід від Києва.

До теми Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над територією, – Зеленський

Окрім того, на деяких напрямках українці здійснюють контратаки.

28 березня українські військові остаточно звільнили від російських загарбників передмістя Києва – Ірпінь. Також під контролем українців перебуває і Макарів.

Окрім того, траса з Києва на Житомир теж під контролем українських військових.