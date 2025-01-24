Утворилася вирва: Садовий показав наслідки атаки під Львовом та сказав, чи є постраждалі

Російські окупанти в ніч проти 24 січня атакували дронами. Під прицілом ворожих сил опинилося село Підбірці Львівської громади.

Андрій Садовий показав наслідки атаки під Львовом та розповів, чи є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мера Львова.

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Наслідки ворожої атаки

Зранку 24 січня Садовий повідомив, що під час атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. Повідомлялося, що у будинку вибито вікна.

Невдовзі мер Львова надав оновлену інформацію щодо наслідків атаки по Підбірцях.

Він наголосив, що ніхто не постраждав. За його словами, біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році.

Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва,

– повідомив Андрій Садовий.

Наслідки атаки противника / Фото Андрія Садового