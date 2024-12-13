Утворився "коридор" для ракет ЗСУ по Криму: чому росіяни змушені ховатися по кутках

Сили оборони України застосовують більш досконалу тактику знищення військових цілей у Криму та підривають авторитет Чорноморського флоту.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, що знищені комплекси С-300 і С-400 у Криму свідчать про створення коридору для наших ракет і дронів.

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Вони летітимуть до важливих об’єктів: складів боєприпасів, логістичних вузлів, аеродромів, військово-морських баз ворога, нафтобаз і нафтоперевалочних пунктів, які розташовані не лише в Криму, а й в інших стратегічно важливих районах Росії.

Ми змушуємо росіян ховатися по кутках, але це не означає, що вони стали менш небезпечними. Для ракетного удару по Україні їм не обов’язково виходити на зовнішній рейд Цемеської бухти. Були випадки, коли пуски ракет здійснювали з акваторії Севастопольської бухти,

– зауважив Павло Лакійчук.

Він додав, що попервах сили оборони України застосовували лише морські дрони. Згодом почали комбінувати морські дрони з повітряними, визначаючи окремі цілі для російських суден. Нині ж морські дрони перетворюються на багатофункціональні платформи: одні призначені для ураження цілі, інші – для здійснення протиповітряної оборони.

Невдалі рішення Росії

Росія постійно змушена змінювати тактику. Вона була переконана, що у Криму їй нічого не загрожує. Кримський міст, побудований і введений в експлуатацію після 2014 року, у 2018-му мав стати єдиною артерією, яка з’єднує Крим і окупаційний контингент у Криму з Росією. Після ударів українців по Кримському мосту росіяни зрозуміли, що загроза існує. Вони намагалися перемістити частину логістики на Керченську поромну переправу, яку самі ж у 2017 році збанкрутували й розпродали, а тепер почали її відновлювати.

Сили оборони України "пробили" кримську ППО. Спочатку уразили порт Крим, потім порт Кавказ (він теж не працює). Тепер росіяни вигадують доставляти боєприпаси десантними кораблями з Новоросійська до Феодосії, Керчі та Севастополя,

– пояснив спікер.

За його словами, це рішення було не надто вдалим, про що свідчить "бавовна" у Феодосійському порту. Там у повітря злетіли десятки тисяч тонн боєприпасів і вибухівки. На День святого Валентина у 2024 році українці потопили біля Алупки відомий великий десантний корабель Росії "Цезар Куніков". Тепер ворог намагається налагодити північний маршрут "Тавріда-2" через окуповані території півдня України.

"Так, це в зоні бойових дій, але іншого виходу у них немає. Вони намагаються викрутитися будь-якими способами. Завдання сил оборони – ці "судини" постійно обрізати. На відміну від Донбасу чи інших окупованих територій, які пов’язані щільною мережею доріг, через Крим проходять кілька "товстих судин", які простіше знищити, ніж на інших ділянках. Це їх слабке місце", – пояснив спікер.