Увага: Чернігівщина та Первомайск – повітряна тривога
3 березня 2022 , 18:21Читать новость на русском
У Чернігівській області та Первомайську виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Всі негайно в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднив голова ОВА Чернігівщини В'ячеслав Чаус і Суспільне Миколаїв. Повідомлення про небезпеку в області та місті прийшли практично одночасно.
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Увага Повітряна тривога! Вся Чернігівська область! В укриття,
– написав В'ячеслав Чаус.
"Первомайськ! Увага повітряна бойова тривога! Усі в укриття", – додали журналісти.
Наголошуємо, громадяни повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.
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