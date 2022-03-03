Увага: Чернігівщина та Первомайск – повітряна тривога

У Чернігівській області та Первомайську виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Всі негайно в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднив голова ОВА Чернігівщини В'ячеслав Чаус і Суспільне Миколаїв. Повідомлення про небезпеку в області та місті прийшли практично одночасно.

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Увага Повітряна тривога! Вся Чернігівська область! В укриття,

– написав В'ячеслав Чаус.

"Первомайськ! Увага повітряна бойова тривога! Усі в укриття", – додали журналісти.

Наголошуємо, громадяни повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

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