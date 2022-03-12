Увага: на Дніпропетровщині, Вінниччині та в Умані оголошена повітряна тривога
12 березня 2022 , 05:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпропетровській і Вінницькій областях, а також в Умані виють сирени – оголошена повітряна тривога. Всі жителі міста повинні негайно пройти до укриття.
Про це близько 05:05 годині 12 березня повідомляють українські засоби масової інформації.
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Повітряна тривога на Дніпропетровщині, Вінничині – усім в укриття
– пишуть журналісти.
Своєю чергою голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в місті Умань також існує загроза ракетного удару. Водночас Черкаси повинні залишатися в укриттях.
Наголошуємо, якщо лунають сирени, то вони вказують на повітряну тривогу. Жителі мають знайти найближче сховище й перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.