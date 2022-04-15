Увага світу до України є виправданою, – Радуцький відповів главі ВООЗ на скандальну заяву

Нардеп Михайло Радуцький відповів директору ВООЗ Тедросу Гебреїсусу на його скандальне висловлювання. Той сказав, мовляв, світ приділяє забагато уваги Україні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації подякував за масштабну допомогу Україні під час війни.

До речі Співчуваю психічному стану цих людей, – Радуцький про безглузді вигадки міноборони Росії

Ліки та обладнання, які надіслала Всесвітня організація охорони здоров’я допомогли врятувати тисячі українців.

Відповідь главі ВООЗ

Однак Радуцький знайшов слова і для відповіді главі ВООЗ. Він зауважив, що українці відомі дуже толерантним ставленням до людей інших рас, національностей та релігій.

Натомість увага світу до ситуації в Україні є абсолютно виправданою. Він зауважив, що путінська агресія може мати катастрофічні наслідки не лише для України, а й для мільярдів людей з Африки та Азії.

Що сказав Гебреїсус

Чиновник вважає, що нібито через війну в Україні світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.

Гебреїсус сказав, що кризи продовжуються в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії. Однак буцімто вони не викликають такої стурбованості, як війна в Україні.

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