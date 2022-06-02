Увечері 2 червня окупанти знову вдарили по Миколаєву: загорілися склади

Російські військові не припиняють обстрілювати Миколаїв. Увечері 2 травня війська агресора вкотре вдарили по місту, через що загорілися склади.

Росіяни обстріляли Інгульський район

Російські окупанти ввечері обстріляли Інгульський район Миколаєва. Як повідомили рятувальники, внаслідок обстрілу сталася пожежа складських приміщень.

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Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється. На місце обстрілу ліквідувати пожежу приїхали рятувальники.

Російські обстріли Миколаєва та області

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Миколаїв. У середу, 1 червня, чергового удару зазнав Корабельний район міста, через що були пошкоджені лінії однієї з підстанцій.

Про обстріли міста розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він повідомив про збільшення артилерійських обстрілів Миколаєва.

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За словами Кіма, російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Зокрема, 1 червня чотири снаряди прилетіли в один із житлових кварталів, що призвело до загибелі однієї людини.

Під вогнем російських військ Росії регулярно перебуває Очаків, який ворог обстріляв у ніч проти 31 травня.

1 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти завдавали чергового удару по Очакову з Кінбурнської коси. Для обстрілу росіяни використали реактивні системи залпового вогню "Град".

Також впродовж ночі росіяни обстріляли Широківську та Березнегуватську громади.

Протягом 1 червня загарбники обстріляли Миколаїв важкою ствольною артилерією типу "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".

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Через обстріли окупантів у Миколаєві постраждало щонайменше 6 споруд. Також унаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще троє мирних мешканців міста постраждали.

2 червня повідомлялося про масований ракетний удар по Миколаївщині із застосуванням стратегічної авіації. Збройні сили Росії випустили 4 крилаті ракети по залізничному мосту, який вже був зруйнований.

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