Ув'язнені протестують у тюрмі, куди привезли Саакашвілі, – ЗМІ
Джерело:Інтерфакс – Україна
На території тюремного комплексу у Тбілісі, куди 8 листопада привезли Міхеіла Саакашвілі, ув'язнені зчинили шум. Вони нібито протестують, вимикаючи світло у камерах.
З боку прилеглих до тюремної лікарні корпусів чути нецензурну лайку на адресу Саакашвілі
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Міністр юстиції Раті Брегадзе стверджує, що політик словесно та фізично образив співробітників в'язниці, повідомляє Sputnik Грузия.
Біля будівлі чатують силовики
Біля тюремної лікарні чергує поліція, а також спецназ МВС. У двір привезли водомет та кілька пожежно-рятувальних машин.
Також до медзакладу доставили медичну техніку, зокрема, ймовірно, апарат комп'ютерної томографії.
У Тбілісі – протести
Прихильники Саакашвілі вже зібрались на акцію "Свободу Міші". Лідери опозиції зазначили, що він буде мирним, але тривалим. Люди не розходитимуться, поки Саакашвілі не звільнять.
Що цьому передувало
- Саакашвілі прибув у Грузію наприкінці вересня напередодні місцевих виборів.
- Його одразу взяли під варту через кримінальні справи та заочні вироки. Сам Саакашвілі називає справу проти нього політичною.
- Після ув'язнення він оголосив голодування. Третій президент Грузії схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався, почались проблеми з серцем.
- Кохана політика, українська нардепка Єлизавета Ясько 7 листопада заявила, що стан здоров'я Саакашвілі – критичний. Вона наголошувала, що існує загроза його життю.
- Вже 8 листопада політика терміново забрали з в'язниці у Руставі на гелікоптері. Грузинська влада пояснила, що політика доставили у тюремну лікарню в Тбілісі.