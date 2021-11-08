Ув'язнені протестують у тюрмі, куди привезли Саакашвілі, – ЗМІ

На території тюремного комплексу у Тбілісі, куди 8 листопада привезли Міхеіла Саакашвілі, ув'язнені зчинили шум. Вони нібито протестують, вимикаючи світло у камерах.

З боку прилеглих до тюремної лікарні корпусів чути нецензурну лайку на адресу Саакашвілі

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Міністр юстиції Раті Брегадзе стверджує, що політик словесно та фізично образив співробітників в'язниці, повідомляє Sputnik Грузия.

Біля будівлі чатують силовики

Біля тюремної лікарні чергує поліція, а також спецназ МВС. У двір привезли водомет та кілька пожежно-рятувальних машин.

Також до медзакладу доставили медичну техніку, зокрема, ймовірно, апарат комп'ютерної томографії.

У Тбілісі – протести

Прихильники Саакашвілі вже зібрались на акцію "Свободу Міші". Лідери опозиції зазначили, що він буде мирним, але тривалим. Люди не розходитимуться, поки Саакашвілі не звільнять.

Що цьому передувало