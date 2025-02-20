До 8 років за ґратами: комітет ВР підтримав ідею ув’язнення працівників ТЦК та ВЛК за порушення

У Верховній Раді України створили законопрєкт, згідно з яким працівників ТЦК і ВЛК зможуть притягувати до відповідальності за порушення правил мобілізації. Покаранням за такі доведені факти буде ув'язнення.

Про це 24 Канал пише з посиланням на голову підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександра Бакумова, якого цитує "Українська правда".

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Позбавлення волі за порушення в роботі ТЦК і ВЛК

19 лютого на засідання правоохоронного комітету Верховної Ради більшість його членів підтримали законопроєкт, що дозволятиме карати співробітників територіальних центрів та військово-лікарських комісій, якщо вони намагатимуться мобілізувати громадян не за правилами.

Строк ув'язнення для працівників, які забезпечують мобілізацію, сягатиме від 3 до 8 років. Людину буде засуджено, якщо вона під час воєнного стану умисно порушила порядок призову громадян до війська.

На такий же термін можуть відправити за ґрати члена ВЛК, якщо його висновки призвели до мобілізації непридатного громадянина або навпаки звільнення придатного від призову.

На вчорашньому (19 лютого – 24 Канал) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт – 24 Канал) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання,

– сказав Олександр Бакумов.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій громадян, яких не можна мобілізувати, бо вони мають відстрочку. Це, зокрема особи з інвалідністю будь-якої групи, ті, хто тимчасово є непридатними для несення військової служби, багатодітні батьки, опікуни, студенти тощо. У випадку ухвалення закону про кримінальну відповідальність, зможуть карати працівника ТЦК, який захоче мобілізувати такого громадянина, або члена ВЛК, який визнає його придатним.