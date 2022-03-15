Уявіть, що о 4 ранку ви з дітьми чуєте вибухи, удари по Оттаві, – Зеленський владі Канади

Володимир Зеленський 15 березня виступив перед парламентом Канади. Він попросив місцеву владу уявити, що відчували українці, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Український президент пояснив канадським парламентарям, що хоче, аби присутні зрозуміли відчуття усіх українців вранці 24 лютого та протягом всіх 20 днів повномасштабної війни Росії, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликав канадців уявити, що війна йде в них

Уявіть, що о 4 ранку кожен з вас чує страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти чуєш. І чують твої діти. Чують ракетні удари по аеропорту Оттави. По десятках інших місць по всій території вашої прекрасної країни,

– сказав президент України.

Далі він попросив Трюдо уявити, що його діти обіймають його і запитують, що трапилося. У той час він, як глава держави, вже отримує перші звіти про те, які об'єкти в державі розбиті ракетами Росії. І вже відомо про загиблих.

"Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити це дітям. Пояснити їм, що почалася масштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона – на знищення вашої держави", – продовжив український лідер.

Зеленський також закликав подумати, що було б, якби колони ворожої військової техніки масово заходили на територію Канади, блокували міста. А далі гатили по житлових кварталах, знищували школи, дитячі садочки, масово вбивали людей, зокрема й дітей.

Президент України навів ще багато теоретичних руйнувань, до яких у Канаді могли б призвести дії когось схожого на російських загарбників.

На завершення Зеленський підсумував, що Україна потребує зараз більшої допомоги, ніж санкції, адже від цього залежить майбутнє всього народу. Глава держави закликав Канаду допомогти із закриттям неба над Україною.

Зеленський виступив перед канадським парламентом: дивіться відео