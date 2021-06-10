У Росії втішилися рішенню УЄФА прибрати гасло "Героям слава!" з футболок збірної

Росія своєю скаргою домоглася того, що УЄФА зобов'язав збірну України змінити форму. Слоган "Героям слава!" приберуть, на що у Росії вже втішено зреагували.
Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова написала у своїх соцмережах, що слоган "Героям слава!" націоналістичний. Втім, вона нічого не згадала про те, що Крим із форми футболістів не прибиратимуть.
Важливо УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям Слава"
Спорт – не поле бою, а поле змагань, не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами, слід прославляти Батьківщину,
– написала Захарова.
Втім, якраз у політичну і дипломатичну битву щодо форми Україну втягнула Росія. Нагадаємо, що весь цивілізований світ вважає Крим українським та окупованим і лише Росія і її сателіти називають півострів своїм.Які шанси в України і в Росії на Євро-2020 та чому Українська збірна сильніша, радимо прочитати у матеріалі за цим посиланням.
Щодо форми, то Захарова істерично реагує на неї не вперше. Раніше вона обізвала форму української збірної "відчайдушною мистецькою акцією".
Слоган приберуть, Крим залишать
У коментарі 24 каналу пресаташе збірної України Олександр Гливинський підтвердив, що Українська асоціація футболу справді отримала рішення УЄФА. Наразі продовжуються перемовини щодо нього.
Йдеться про те, що Україну зобов'язали прибрати з форми напис "Героям Слава". Мотивація така, що начебто слоган у поєднанні з першою частиною – "Слава Україна" – несе нібито політичний сенс.
Натомість контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.
Скандал навколо форми збірної України
- 6 червня офіційно представили нову форму збірної України, в якій команда зіграє на Євро-2020.
- Особливість форми, яка викликала захват у ЗМІ і соцмережах – контур карти України з окупованими Росією Кримом та Донбасом.
- На спині форми з'явився напис "Слава Україні!" та "Героям Слава!" на звороті.
- Форма потрапила під шквал критики в Росії: представники країни-агресорки вимагали в УЄФА заборонити її.
- Спершу в УЄФА заявили, що форма збірної України нічого не порушує і її погодили.
- 8 червня Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України.