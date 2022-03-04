В УЗ показали актуальну карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів

4 березня 2022 , 18:01
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

"Українська залізниця" опублікувала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.

УЗ зробила це у вигляді карти. На ній є 4 символи, що позначають наступне:

  • вокзал функціонує;
  • є сполучення;
  • нема сполучення;
  • вокзал не працює.

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Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів


Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / УЗ

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Автор: Марта Касіянчук