В УЗ показали актуальну карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів
4 березня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
"Українська залізниця" опублікувала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.
УЗ зробила це у вигляді карти. На ній є 4 символи, що позначають наступне:
- вокзал функціонує;
- є сполучення;
- нема сполучення;
- вокзал не працює.
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Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів
Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / УЗ
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