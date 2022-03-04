В УЗ показали актуальну карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів

"Українська залізниця" опублікувала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.

УЗ зробила це у вигляді карти. На ній є 4 символи, що позначають наступне:

вокзал функціонує;

є сполучення;

нема сполучення;

вокзал не працює.

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Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів



Актуальна карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / УЗ

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