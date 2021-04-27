Укрзалізниця відновлює повноцінний рух поїздів майже в усіх областях: є виключення

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Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі обмеження діють лише в одній області – Житомирській.

Джерело:

Укрзалізниця

Попри відновлення руху поїздів, в Укрзалізниці нагадали про важливість дотримуватися карантинних вимог.

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Як пояснили в Укрзалізниці, наразі карантинні обмеження діють лише в Житомирській області. Там заборонена висадка та посадка пасажирів.

Зверніть увагу! З актуальною інформацією щодо руху поїздів та регіонів, де діють карантинні обмеження, можна ознайомитися тут.

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