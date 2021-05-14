УЗ відправила новий поїзд в першу поїздку: він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва

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Укрзалізниця відправила ще один новий літній поїзд в перший рейс. Він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва.

Джерело:

Укрзалізниця

Новий транспорт призначили для жителів Волині та Полісся. Він відправився 14 травня 2021 року.

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Як поїзд курсуватиме

Відтепер поїзд №188П відходитиме о 10:14 з Ковеля. Водночас прибуватиме у Миколаїв наступного дня о 10:13. Транспорт курсуватиме через такі станції:

  • Луцьк;
  • Рівне;
  • Кривий Ріг;
  • Херсон.

Відправлятися назад з Миколаєва поїзд почне від 15 травня 2021 року о 14:34. Прибуття до Ковеля – о 13:36.

Представники Укрзалізниці нагадали пасажирам, аби вони дотримувались в дорозі маскового режиму. А також – мили руки та користувались антисептиком, щоб захистити від хвороби себе та людей навколо.

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Укрзалізниця відновлює міжнародні рейси

  • Вже з 1 червня 2021 року Укрзалізниця відновить міжнародні рейси.
  • Відтоді поїзди курсуватимуть до Угорщини та Австрії. 
  • Продаж квитків на залізничні маршрути вже відкрили.