УЗ відправила новий поїзд в першу поїздку: він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва

Укрзалізниця відправила ще один новий літній поїзд в перший рейс. Він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва.

Новий транспорт призначили для жителів Волині та Полісся. Він відправився 14 травня 2021 року.

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Як поїзд курсуватиме

Відтепер поїзд №188П відходитиме о 10:14 з Ковеля. Водночас прибуватиме у Миколаїв наступного дня о 10:13. Транспорт курсуватиме через такі станції:

Луцьк;

Рівне;

Кривий Ріг;

Херсон.

Відправлятися назад з Миколаєва поїзд почне від 15 травня 2021 року о 14:34. Прибуття до Ковеля – о 13:36.

Представники Укрзалізниці нагадали пасажирам, аби вони дотримувались в дорозі маскового режиму. А також – мили руки та користувались антисептиком, щоб захистити від хвороби себе та людей навколо.

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