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      УЗ і Мінінфраструктури повинні створити екстрений штаб, щоб встигнути перевезти урожай

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      Перевезення зерна
      Перевезення зерна / agroprofi.com.ua

      Україну очікує транспортний колапс на залізниці, який може привести до втрати рекордного врожаю зернових, якщо не буде вжито заходів.

      Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      За його словами, втрата врожаю може статися за збігом цілого ряду обставин. Крім нестачі локомотивів, на серпень-вересень припадає великий ремонт автодоріг, що не дозволить перенести частину вантажів з залізниці на автотранспорт.

      Міністерство інфраструктури і залізниця повинні, по-перше, створити якусь структуру, це можна назвати штабом на якийсь особливо складний період, і в рамках цієї роботи оцінити, розставити пріоритетність і відповідно формувати плани відвантажень, плани перевезень, виходячи з наших національних інтересів,
      – заявив Криворучко.

      За словами експерта, вирішенням питання про вивезення зерна залізниця повинна турбуватися вже зараз, оскільки далі можливість вивести зерно може бути втрачена.

      "Вже зараз необхідно максимально, перерозподілити локомотиви, тобто забезпечити готовність локомотивного парку до високого навантаження, до високого сезону. Тому що у нас, як завжди, як перший сніг в грудні дивує комунальні служби, так і залізниця, на жаль, дивним чином в серпні каже, "ой, у нас же власне пік навантаження, у нас величезні вивезення. Тому ну ось...", – заявив експерт.

      Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства сільського господарства США, в цьому році в Україні буде рекордний урожай – 72,2 мільйона тонн зерна.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Експорт Укрзалізниця Зерно
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