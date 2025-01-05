Вбивав українських військових, але за ґрати не потрапив: узбекистанець зізнався у злочині

За час служби узбекистанець вбив понад 10 українських солдатів. Втім суд в пом'якшив йому вирок і засудив 39-річного чоловіка лише до обмеження волі на 4 роки і 2 місяці за участь у війні в Україні на боці Росії.

Підсудному пом'якшили вирок, зокрема, за явку з повинною, тому за ґрати його не відправили, а призначили обмеження волі. Засідання відбулося ще 4 грудня 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на "Газета.uz".

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Що відомо про справу

Узбекистанець у квітні 2023 року вирушив до Москви в пошуках сезонної роботи. Там приєднався до окупаційної армії, а після двох місяців підготовки на полігоні відправився воювати проти України.

За місяць бойових дій йому обіцяли близько 4950 доларів. Наприкінці липня 2023 року чоловіка відправили до Шахтарська та Бахмута, згодом за активність на полі бою перевели до розвідувального підрозділу. Потім упродовж п’яти місяців він перебував у Луганську.

Підсудний зізнався, що до листопада 2023 року вбив понад 10 українських військових. Потім він повернувся до Москви, відмовився продовжувати контракт та разом з сім'єю виїхав назад до Узбекистану. Там добровільно з’явився до правоохоронців. У суді визнав провину, сказав, що шкодує, а своє рішення пояснив "важким матеріальним становищем і тим, що він єдиний годувальник у сім’ї".

Підсудному загрожувало позбавленням волі строком від 5 до 10 років, але суд пом’якшив вирок через те, що він визнав провину, не мав судимостей і виховує трьох дітей. Тепер упродовж 4 років і 2 місяців чоловіку забороняється залишати чи міняти місце проживання без згоди органу контролю. Щодо всього іншого – обмежень немає.