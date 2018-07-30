Узбережжя Нідерландів сфотографували з незвичного ракурсу: неймовірні знімки
Якщо мова йде про пейзажі, то одразу ж уявляється типова фотографія узбережжя: море та розкішна набережна. Однак знаменитий фотограф вирішив по-іншому показати красу набережної Нідерландів, чим підкорив мережу.
Фотограф з Нідерландів Альберт Дрос – один із найвідоміших митців сучасності. 32-річний митець вже досяг чималого успіху: його світлини публікують одні з впливових видань світу, зокрема, Time, Huffington Post, Daily Mail та National Geographic. Однак за яскравими знімками він ен вирушає в незвідані країни, а робить їх у рідних Нідерландах.
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Так, страшна посуха, яка спостерігалась в країні понад 40 років тому, спричинила тріскання землі. Візерунки, утворені внаслідок природного явища, настільки вразили Альберта Дроса, що він вирішив створити серію дивовижних знімків.
"Візерунки, що утворюються із сухого ґрунту, є чимось справді фотогенним. Ось 10 фотографій, які показують вплив посухи на узбережжя Голландії. З припливами вода надходить у ґрунт та видніється в його тріщинах, але територія все одно зберігає свої текстури. Це те, на що ми часто не звертаємо увагу", – розповів Альберт Дрос.
Краса Нідерландів
Фото Альберта Дроса
Узбережжя Нідерландів
Посуха на побережжі
Чарівні фото Нідерландів
Наслідки посухи у серії знімків
Неймовірні фото Альберта Дроса
Аномальна посуха в Нідерландах
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