19 травня, 19:32
Узгоджено покроковий план обміну полоненими 1 000 на 1 000, – Умєров
Під час доповіді президенту України Рустем Умєров проінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки. Зокрема, стало відомо, що покроковий план реалізації домовленості про обмін полоненими з Росією узгоджено.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.
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