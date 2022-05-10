Уже 36 іноземних представництв працюють у Києві, – Зеленський

Українським героям вдалося відбити наступ росіян на Київ та втримати столицю. Іноземні дипломати відчувають безпеку та готові повертатися до роботи в Україні.

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українського народу. Глава держави розповів про головні події 76 дня війни проти російських окупантів.

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Повернення іноземних дипломатів

Як повідомив глава держави, йому вдалося провести переговори з міністрами справ Німеччини та Нідерландів. Вони обговорили можливе посилення України та подальші кроки для якомога швидшого завершення війни. Також Зеленський та міністри обговорили участь Німеччини та Нідерландів у післявоєнній відбудові України.

Вдячний їм і за поновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці,

– повідомив український президент.

Міжнародний фронт: коротко про найважливіше

Очільник Китаю Сі Цзіньпін поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Китайський лідер наголосив на тому, що його країна повністю підтримує суверенітет України та погодився з тим, що режиму припинення вогню потрібно досягнути якомога швидше.

Європейський Союз вирішив задовольнити вимоги Греції та Мальти та не забороняти морського транспортування російської нафти у треті країни. Така заборона дуже сильно вдарила б по країнах, які володіють двома третинами танкерів Європи.

США готові затвердити новий пакет допомоги для України. За словами Давида Арахамії, розмір нового пакета допомоги складе майже 40 мільярдів доларів. Арахамія заявив, що прийняття цього пакета дуже різко змінить ситуацію на полі бою.

Розвідка США повідомила про те, що Путін не припинить війну проти України навіть у разі провалу наступу на Донбасі. Диктатор мріє про захоплення України та буде кидати усі свої сили та ресурси на досягнення цілі. Окрім того, росіяни таки планують розпочати війну у невизнаному Придністров'ї.

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