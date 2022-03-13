Уже 85 дітей загинули через збройну агресію Росії проти України

Унаслідок масштабного нападу Росії, в Україні вже загинули 85 дітей. Майже 100 – поранені.

Такі дані ювенальні прокурори наводять станом на ранок 13 березня. Найбільше постраждалих у Київській області.

Увага Знищення храму Миколая Чудотворця: окупанти маразматично заявили, що там сидів "Айдар"

Також від рук агресора загинули діти і в Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Наголошують, що ці цифри не є остаточними. Річ у тім, що немає можливосі оглядати місця, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Інші дані

Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні говорив про 90 убитих дітей.

Крім цього, через бомбардування та обстріли кремлівських орків пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких – зруйновано повністю.

Важливо В Ірпені загиблих матір і сина поховали просто у дворі: сумне фото

Нагадаємо – рятувальники показали, як виносили дітей з пологового в Маріуполі: відео