Уже 9 загиблих за добу: росіяни нещадно гатять по Донеччині

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Тільки протягом доби внаслідок ворож обстрілів загинуло дев'ятеро людей.

Авіація ворога бомбить Авдіївку

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив наслідки обстрілів російські військових. За його словами, під вогнем ворога, який прагне вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, опинилися Авдіївка.

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Кириленко повідомив, що окупанти вночі застосували "Гради" на цьому напрямку. Зранку 3-го травня Авдіївку знову бомбить російська.

Як повідомив очільник Донецької ОВА, під ударом житловий масив у центральній частині міста.

За попередніми даними, відомо про щонайменше трьох загиблих і двох поранених. Унаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків.

Наслідки обстрілів Донеччини / Фото Донецька ОВА

Ще 6 загиблих у Вугледарі та Лимані

Війська агресора також завдали обстрілів по Вугледару та Лимані. Кириленко розповів, що внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло троє людей, які йшли по питну воду.

Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана. За словами глави Донецької ОВА, під ворожим вогнем 3-го травня Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють.

Останні новини з Донбасу: коротко

Після того, як армія Росії зазнала фіаско на Півночі, вони зосередили сили на Сході та Півдні. Активні бої на Донбасі тривають по всьому фронту.

Тільки за минулу добу російські військові обстріляли 10 міст і сіл на Донеччині. Вони гатили з "Градів", танків і ракет.

За даними Генштабу Збройних Сил України, окупанти на відтинках Донецького напрямку здійснюють перегрупування.

Разом з тим, окупанти зазнають чималих втрат. Зокрема, протягом одного тижня українські воїни в ООС знищили:

45 танків;

43 артилерійські системи;

4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки;

6 бойових спеціальних машин;

3 одиниці спеціальної інженерної техніки;

68 одиниць автомобільної техніки;

8 паливозаправників;

4 зенітні установки ворога.

У МВС України вважають, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про приєднання ОРДЛО. Причина в тому, що російській владі потрібно продемонструвати народу бодай якусь "перемогу" у війні проти України.

Про те, що Росія спробує "приєднати" Донбас до свого складу вже у травні, повідомили у розвідці США. Окупанти нібито готують черговий псевдореферендум.

За даними джерел 24 каналу, Путін може оголосити про анексію Донбасу 11 травня.

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