Уже не чекають капітуляції: у Росії назвали умови для завершення вторгнення

У Росії вчергове назвали умови для завершення вторгнення в Україну. Мовиться вже не про капітуляцію.

Росія на перемовинах з Україною нагадала свої вимоги, повідомляють російські ЗМІ. Умов й надалі залишається три.

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Мовляв, у Москві пропонують Києву домовитись, а не капітулювати. Як розповів міністр закордонних справ країни-окупантки, Кремль вимагає:

схвалення російського Криму;

визнання бойовиків на Донбасі;

повну демілітаризацію України.

Зокрема, Сергій Лавров цинічно заявив, що у межах другого раунду перемовин Росія готова обговорювати "гарантії безпеки". Ба більше, Україна ж, на думку поплічника Володимира Путіна, взагалі має пройти денацифікацію.



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