Уже не такі сміливі: у міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і Чернігова
Генштаб Збройних Сил раніше повідомив, що росіяни відводять свої підрозділи від Київської та Чернігівської областей. Тепер це підтвердили і в міноборони Росії.
Держава-агресорка вперше відкрито та офіційно зізналася, що відступає з частини напрямків в Україні. Відповідне повідомлення 29 березня поширило російське міноборони.
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Росія визнала, що відводить війська від Києва й Чернігова
Заступник міноборони Росії Олександр Фомін після переговорів у Туреччині заявив, що відомство "прийняло важливе рішення для підвищення взаємодовіри та створення необхідних умов для подальших перемовин, метою яких є підписання договору".
Прийнято рішення кардинально у рази скоротити воєнну активність на Київському та Чернігівському напрямках,
– зазначив заступник міністра.
Він додав, що у Києві прийматимуть основні рішення, тому там повинні бути створені умови для подальшої нормальної роботи.
Заява про виведення російських військ від Генштабу
Раніше у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що ворог не досяг мети наступальної операції. Тому росіяни виводять окремі підрозділи своєї армії з території Київської та Чернігівської областей.
Водночас загроза завдання загарбниками ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури все ще висока.
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